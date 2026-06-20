Омский губернатор наградил уходящего в отставку главу облсуда

Фото: Кирилл Янчицкий.
В пятницу, 19 июня, вышло распоряжение губернатора Виталия Хоценко о награде для председателя Омского областного суда Петра Трапезникова. Регалия это соответственно областного уровня.
Судья представлен к знаку отличия «За служение Омской области» I степени с обоснованием «за выдающиеся достижения в развитии судебной системы, укреплении законности и правопорядка».
Ранее о том, что Трапезников уйдет в отставку, мы уже сообщали. Пост он покинет 27 июня. Судейская карьера его началась в 1996 году. А на должности председателя Омского облсуда он трудится с июня 2020 года.
Также в конце июня ВКС определит, кто далее станет новым председателем главного суда региона.
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