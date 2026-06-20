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НовостиСпорт20 июня 2026 7:35

«Авангард» продлил контракт на два года с омским хоккейным воспитанником

Это игрок команды ВХЛ Андрей Заикин
Кирилл Янчицкий
Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

Хоккейный «Авангард» продлил контракт со своих воспитанником, форвардом Андреем Заикиным. Об этом его фарм-клуб объявил 19 июня.

Новый контракт двусторонний, он рассчитан на два сезона.

Всего игрок провел в составе «Омских Крыльев» в ВХЛ 99 матчей, на его счету 13 (9+4 по системе «гол + пас») набранных очков.

Ранее КП-Омск сообщала, что «Авангард» заключил контракт с топ-форвардом Джошуа Ливо.

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