«Авангард» продлил контракт на два года с омским хоккейным воспитанником

Хоккейный «Авангард» продлил контракт со своих воспитанником, форвардом Андреем Заикиным. Об этом его фарм-клуб объявил 19 июня.
Новый контракт двусторонний, он рассчитан на два сезона.
Всего игрок провел в составе «Омских Крыльев» в ВХЛ 99 матчей, на его счету 13 (9+4 по системе «гол + пас») набранных очков.
Ранее КП-Омск сообщала, что «Авангард» заключил контракт с топ-форвардом Джошуа Ливо.
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