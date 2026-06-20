Мэрия Омска объяснила проблему с потопом у школы №99

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Омска озвучила подробности инцидента у 99-й школы на Старой Московки, где территорию сильно затопило после ливня. По словам чиновников, так много воды там появилось из-за повреждения трубы сети «ОмскВодоканала», так что ливень просто стал совпадением.

Ранее об инциденте КП-Омск уже писала. Из-за затопления пришкольного участка подойти к зданию стало трудно. Кроме того, из за сильного ветра упали несколько деревьев.

«Сегодня сотрудники учреждения звонили в организацию для уточнения статуса заявки и подали повторную на благоустройство территории, завтра будет направлена заявка на откачку воды в ресурсоснабжающую организацию. По информации «ОмскВодоканала», работы будут проводиться 20-21 июня», — уточнили чиновники. администрации.

В мэрии добавили, что упавшее дерево спилят и уберут после того, как с территории уйдет вода и просохнет земля. Детская площадка, на которую упала береза, уже не используется с 2024 года.

Также ранее мы сообщали, что уровень воды в подтопленном Осташкове снизился на 21 сантиметр за неделю.

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