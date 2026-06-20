В Омской области два человека за сутки получили травмы в ДТП

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За сутки 19 июня в Омской области было относительно спокойно: зарегистрировано всего два ДТП, где были пострадавшие. В них травмы получили два человека, уточнила областная Госавтоинспекция.

В ходе надзора инспекторы возбудили 610 административных дел о нарушениях ПДД, в том числе за вождение в пьяном виде и отказ от прохождения медосвидетельствования 10. 62 нарушения ПДД допустили пешеходы. Нарушений правил перевозки детей инспекторы зафиксировали 33. Случаев проезда на красный свет было 8. А нарушений правил проезда пешеходных переходов 44.

Ранее мы писали, что на виадуке в Омске столкнулись автомобиль и мотоцикл.

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