Омичей зовут участвовать в конкурсе с нормативами космонавтов

Фото: национальныепроекты.рф

В России стартовал спортивный конкурс, к участию в котором призывают и омичей. Проводят его совместно минспорт РФ и Роскосмос.

Как уточнила пресс-служба регионального минспорта,

главные призы для победителей здесь посещение Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина и настоящая тренировка с космонавтами.

Участвовать можно с 15 июня по 12 июля. Для этого нужно загрузить на свою страницу во «ВКонтакте» вертикальное видео с выполнением одного из упражнений из перечня нормативов космонавтов: бег, подтягивания, угол в упоре, прыжок в длину с места, наклон вперед, плавание или любой другой двигательной активностью под аудиотрек рекламной кампании «Глаза боятся – руки делают» с хештегом #спортпростокосмос.

Результаты будут объявлены 3 августа.

К участию приглашаются все желающие, а самым спортивным предлагается выполнить задания, которые проходят кандидаты при реальном отборе в отряд космонавтов.

Как пояснил федеральный министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, идея тут в том, чтобы мотивировать как можно больше граждан выходить на ближайшие спортивные площадки, в спортзалы, бассейны, секции и благодаря регулярным тренировкам становиться быстрее, сильнее, красивее.

«Одна из ключевых спортивных целей развития России вовлечь к 2030 году 70% граждан в регулярные занятия спортом. Сейчас этот показатель на уровне 62,6%. Чтобы систематически повышать его, в рамках госпрограммы «Спорт России» по поручению президента России Владимира Владимировича Путина последовательно создаются условия, чтобы каждый мог вести активный образ жизни. Развивается спортивная инфраструктура и такие массовые программы как комплекс ГТО, расширяется сетка массовых соревнований, ведется активная социальная реклама физкультуры и спорта», — отметил министр.

Финалисты конкурса также получат призы от Роскосмоса и подарки от минспорта.

Ранее мы писали, что омский ветеран СВО вышел в федеральный этап конкурса «Лучший по профессии».

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