За сутки в Омской области пять человек получили травмы в ДТП

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Омской области за сутки 18 июня произошло пять дорожных аварий. В них пострадали пять человек, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Ведомство уточнило, что в ходе надзора инспекторы возбудили 222 административных дел за нарушения ПДД, в том числе 14 за вождение в нетрезвом состоянии и отказ от прохождения медосвидетельствования. А за нарушение правил перевозки детей выписали 10 протоколов.

Нарушений ПДД пешеходами было восемь, проездов на красный сигнал светофора три.

За нарушение правил проезда пешеходных переходов было возбуждено одно дело.

Ранее КП Омск сообщала, что в Омске школьник на велосипеде нарушил ПДД, и его сбила машина.

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