Ремонт омского ТЮЗа приостановили из-за жалобы брянской фирмы в УФАС

Фото: портал правительства Омской области

Конкурсная комиссия отклонила заявку брянской фирмы, которая собиралась установить звуковое и световое оборудование в омском ТЮЗе. Компания не смирилась с решением и обратилась с жалобой в УФАС. Торги приостановили до выяснения обстоятельств.

Контракт почти на 82,5 млн рублей планировали отдать подрядчику, готовому выполнить работы за 80,8 млн. «Стройтех» предложил всего 80,4 млн, однако ему работу не доверили из-за отсутствия сведений об аналогичном опыте. Заявители ответили, что необходимая информация имеется в открытой базе госреестра. Сейчас в ситуации продолжает разбираться антимонопольная служба.

Напомним, капремонт местного театра юного зрителя стартовал еще в 2021 году. Первый контракт на 432 млн рублей сорвался, сроки переносили, в итоге стоимость выросла до миллиарда. Сейчас работы ведет «АРТ Ремстрой» за 294,5 млн рублей. Завершить восстановление значимого для города объекта планируют к 30 июня 2027 года. Оснастить сцену оборудованием подрядчик должен до декабря 2026-го.

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