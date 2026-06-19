Омский ветеран спецоперации вышел в федеральный финал конкурса профессионалов

Фото: Валерий Верещагин

В Омске 19 июня во флагманском офисе регионального Кадрового центра «Работа России» прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в специальной номинации. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Кадры».

Событие направлено на поддержку профессиональной самореализации ветеранов спецоперации, содействие их устройству на работу, адаптации к мирной жизни.

«Возвращение к мирной жизни требует немалой силы духа и новых профессиональных ориентиров. Конкурс помогает ветеранам обрести уверенность в своих силах, получить импульс для дальнейшего развития и выстроить новую карьерную траекторию. Кроме того, сегодня участники делились опытом адаптации, своим примером, своими рассказами и личными историями вдохновляли других», — привела пресс-служба областного минтруда цитату главы своего ведомства Ирины Варнавской.

На конкурсе шесть ветеранов представляли мирные сферы работы:

- Касаткин Алексей — первый заместитель главврача областного «Госпиталя для ветеранов войн»;

- Макаров Виталий — индивидуальный предприниматель;

- Глухов Василий Петрович — мастер теплового участка сельских поселений МУП «Сибирь»;

- Клепиков Павел — мастер телемеханики заводоуправления ООО «НПО «МИР»;

- Балтабеков Сагадат — слесарь-сантехник службы энергетики управления эксплуатации ООО «Арена»;

- Чемис Алексей — водитель областного Кадрового центра.

После долгих совещаний жюри определило призеров. Первое место здесь занял Виталий Макаров, индивидуальный предприниматель. Второе у Павла Клепикова. Третье — у Сагадата Балтабекова.

Теперь Виталий представит область на федеральном уровне конкурса в Самаре также в номинации «Второй старт» .

Ранее КП-Омск писала, что в регионе зарезервировали 3,5 вакансий для участников СВО.

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