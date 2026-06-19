На Любинском проспекте в Омске вновь закроют движение на выходные

Фото: пресс-служба администрации Омска

Сегодня, 19 июня, Любинский проспект в очередной раз станет пешеходным. По данным администрации Омска, для машин перекроют участок от площади Победы до улицы Партизанской. Теперь так будет происходить до 30 августа еженедельно с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья.

В локации организуют культурные и молодежные мероприятия для жителей и гостей Культурной столицы России 2026 года. В связи с ограничениями проезда автомобилистам предложили двигаться по улицам Интернациональной, Гагарина, Тарской, Спартаковской, Партизанской, Бударина, Щербанева и по площади Победы.

О временном перекрытии магистрали горожан будут оповещать при помощи информационных стендов.

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