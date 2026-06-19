Мужчина получил срок за нападение на полицейского в Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таврическом районе Омской области осудили 44-летнего местного жителя. Его признали виновным в рамках части 1 статьи 318 и статьи 319 УК РФ. Новость ведомство сообщило 19 июня.

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 января 2026 года. В квартире в рабочем поселке Таврическое мужчина высказал угрозы и применил насилие к полицейскому. Речь идет о сотруднике, прибывшем для проверки сообщения о противоправных действиях.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 1 года и 8 месяцев колонии строгого режима. С сельчанина также взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего. Приговор пока не вступил в силу.

Напомним, ранее мы писали, что в Больших Уках мужчина палил по полицейским а по окну соседей.

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