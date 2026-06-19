Омское отделение ЦБ прокомментировало снижение ключевой ставки

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 19 июня, Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Новость прокомментировали в пресс-службе отделения Омск ЦБ.

Рост экономики продолжается умеренными темпами. Устойчивое увеличение цен немного снизилось, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год.

Регулятор также отметил, что в последние месяцы наблюдается ускорение роста объемов кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может спровоцировать более высокую траекторию ставки.

Согласно прогнозу аналитиков, годовая инфляция в 2026-м снизится до 4,5-5,5%, а устойчивая составит около 4% с июля по декабрь.

«В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — поделились в Центробанке ожиданиями.

В следующий раз размер ключевой ставки рассмотрят на заседании Совета директоров 24 июля.

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