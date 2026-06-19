Суд обязал власти установить уличное освещение в трех селах под Омском

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Таврический райсуд Омской области удовлетворил очередные иски прокуратуры. На этот раз местные администрации обязали установить стационарное освещение в трех селах. Новость сообщили в ведомстве 19 июня.

Проверка показала, что на улицах 40 лет Победы в селе Прииртышье, Степная и Пушкина в Пристанском, Фестивальная и Советская в поселке Новоуральский нет электричества. Прокурор обратился в суд из-за бездействия властей. Теперь участки оборудуют должным образом, локации должны стать светлыми до 9 сентября 2026 года.

Надзорный орган контролирует исполнение решения.

Ранее мы писали, что транспортная прокуратура наказала подрядчика, ремонтирующего мост у Телецентра.

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