Заказчикам ремонта Полтавской ЦРБ и мемориала объявили предостережение

Фото: прокуратура Омской области

Прокуратура Полтавского района проверила ход работ по национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Инфраструктура для жизни». Заказчикам работ внесено представление.

По первому нацпроекту в Полтавском районе ведется ремонт местной ЦРБ. По планам, подрядчик должен завершить работы уже в августе этого года. По итогам выездной проверки прокурор района Андрей Китик вынес предостережение заказчику работ КУОО «Дирекция здравоохранения» о недопустимости срыва сроков и контроле за качеством работ.

Аналогичное предостережение было внесено и в адрес начальника управления по развитию территорий Полтавского района Омской области ведомство отвечает за благоустройство подрядной организацией мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омске пройдет суд о закрытии ТОК «Флагман»

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