В Омской области полиция продолжает поиски тела утонувшего в Иртыше подростка

Фото: УМВД по Омской области

Областное УМВД 19 июня сообщило о начатой проверке по факту гибели подростка на воде в Большереченском районе. О самом инциденте, когда подросток утонул в реке, мы уже писали.

Напомним, 18 июня в 23:33 у села Красный Яр на Иртыше утонул 16-летний местный житель. О происшествии в полицию сообщили очевидцы.

Как уточнили в ведомстве, подросток находился в компании сверстников и предложил друзьям зайти в воду, чтобы охладиться. Но место, куда он зашел, оказалось сразу очень глубоким, и он ушел под воду. Один из его товарищей прыгнул в воду и попытался спасти друга, так как тот не умел плавать, но сильное течение сразу не дало ничего сделать.

Сейчас организованы и еще продолжаются поиски тела погибшего юноши. Проводятся проверка, в ходе нее установят все обстоятельства несчастного случая.

«Омская полиция призывает родителей обеспечить контроль за времяпрепровождением детей. Зачастую причиной трагических случаев на воде становятся их нахождение вблизи рек, озер и котлованов без взрослых, купание в необорудованных для этого местах», — напомнили в УМВД.

Дело о гибели парня возбудило омское управление СКР, также расследование поставила на контроль и прокуратура.

Ранее мы также сообщали, что другой подросток в Омской области, в Черлакском районе, утонул в котловане.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru