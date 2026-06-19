В Омске ветеринарный врач зарабатывала закладкой наркотиков

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области по тяжкой статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере» будут судить 34-летнего ветеринарного врача. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Кормиловского района.

По версии следствия омичка, имеющая хорошее образование и востребованную профессию, предпочитала зарабатывать закладкой наркотиков в составе преступной группы. Конкретно в ее миссию входило получение наркотика из закладок и его дальнейшая транспортировка. В целом в ходе расследования было изъято более 996 грамм запрещенного вещества.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала. Дело будет рассматривать Кормиловский районный суд. Молодой женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее КП-Омск сообщала, что омский селянин ходил на заброшенный участок за коноплей и получил статью

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