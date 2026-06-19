В Омске пройдет суд о закрытии ТОК «Флагман»

Фото: Кирилл Янчицкий.

Центральный райсуд Омска рассмотрит гражданское дело по заявлению о запрете деятельности торгово-офисного комплекса «Флагман» до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности. Об этом сообщила 19 июня объединенная пресс-служба судов региона.

С указанным иском к четырем ответчикам обратился местный житель, которому принадлежит здание 1917 года постройки, расположенное впритык к ТОК на улице Косарева, 103. Дом является памятником культурного наследия Омской области.

«Рядом с принадлежащим истцу объектом в 2007 году был возведен и введен в эксплуатацию торгово-офисный комплекс «Флагман». Полагая, что этот комплекс возведен с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности (в части соблюдения требуемого расстояния между зданиями), истец обратился в суд.

Судом привлечены третьи лица, назначено судебное заседание», — сообщила пресс-служба.

Дата первого заседания не указана.

Напомним, основными владельцами «Флагмана» являются бизнесмены Дмитрий Бакман, Илья Брегман и Геннадий Сушков, операционное управление им ведет ООО «Флагман-Сервис».

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