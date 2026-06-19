Из Казахстана в Омск пытались провести 40 кг мяса птицы без документов

Сотрудники Россельхознадзора по Омской области не пустили из Казахстана в Омск 40 кг мяса птицы. У груза не было ветеринарных сертификатов.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, машины с мясом были остановлены на контрольном пункте пропуска «Исилькульский». В одной из них пытались провести в Омскую область 20 кг утки, а в другой 20 кг курицы. В обоих случаях ветеринарных сертификатов на мясную продукцию у грузоперевозчиков не было.
В ведомстве пояснили, что отсутствие сертификатов не позволяло подтвердить безопасность мяса, что создавало угрозу заноса опасных заболеваний, в том числе птичьего гриппа, из соседней страны.
В итоге груз вернули по месту отправления, а перевозчиков привлекли к административной ответственности.
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