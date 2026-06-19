Омский селянин ходил на заброшенный участок за коноплей и получил статью

В Тюкалинске сотрудники полиции задержали 38-летнего местного жителя, который регулярно ходил на заброшенный участок за дикорастущей коноплей. Его задержали с поличным.
Взяли мужчину по оперативной наводке. Около 148 грамм травы нашли прямо при нем, еще более 3 килограмм в ящике стола у него дома. Эксперты установили, что растительное сырье это марихуана.
Мужчина признался, что уже несколько лет изготавливает и употребляет ее самостоятельно, собирая коноплю на заброшенном участке в Тюкалинске.
В итоге на сельчанина завели уголовное дело по статье «Хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.
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