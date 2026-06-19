В Омской области ребенку погибшего бойца СВО присудили положенные выплаты

В выплате было отказано, так как мужчина служил не в ВС РФ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Усть-Ишимского района через суд добилась восстановления прав несовершеннолетнего жителя Омской области, отец которого погиб в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Семье полагалась единовременная выплата в размере 333 тысячи рублей, которую ранее не начислили из-за места службы военнослужащего. По информации надзорного органа, отец ребенка погиб при выполнении боевых задач и посмертно был награжден медалью «За отвагу». Предусмотренную федеральным и региональным законодательством денежную поддержку сын военнослужащего не получил, поскольку его отец проходил службу в составе организации, содействующей выполнению задач военного ведомства.

Для решения проблемы прокурор направил исковое заявление в суд с требованием обязать местный многофункциональный центр предоставить несовершеннолетнему гражданину положенные средства. Судебная инстанция полностью удовлетворила заявленные требования надзорного ведомства.

В настоящее время судебное решение находится на стадии исполнения, а фактическое поступление денег на счет ребенка контролируется прокуратурой.

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