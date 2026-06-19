Омские врачи и медсестры получили от Соцфонда свыше 700 млн рублей

21 июня свой профессиональный праздник отметят все медработники региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Социальный фонд перечислил медицинские выплаты работникам здравоохранения региона на общую сумму свыше 700 миллионов рублей. Поддержку в беззаявительном порядке получили 12 тысяч специалистов, в том числе врачей первичного звена, сотрудников центральных и районных больниц, а также работников скорой помощи.

Размер финансовой поддержки напрямую зависит от должности сотрудника, типа медицинского учреждения и численности населения в населенном пункте. Врачи в городах и поселках с населением до 50 тысяч человек ежемесячно получают до 50 тысяч рублей, а средний медперсонал — до 30 тысяч рублей. В населенных пунктах с численностью от 50 до 100 тысяч человек выплаты составляют до 29 тысяч рублей для врачей и до 13 тысяч рублей для среднего медперсонала. В городах с населением свыше 100 тысяч человек размер поддержки варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц.

«12 тысяч получателей — это не просто цифра: за ней стоят врачи, фельдшеры, медсестры, которые ежедневно заботятся о здоровье жителей Омской области. Выплаты помогают им чувствовать социальную защищенность и сосредоточиться на своей главной задаче — оказании качественной медицинской помощи», — отметил управляющий ведомством Артем Смирнов.

Все выплаты назначаются в беззаявительном порядке на основе данных, поступающих напрямую от медучреждений. Поддержка не облагается подоходным налогом и не учитывается при расчете среднего заработка и пособий по временной нетрудоспособности.

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