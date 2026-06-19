Два омских выпускника набрали 100 баллов сразу по двум предметам ЕГЭ

В Омской области в самом разгаре экзаменационная пора Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Два выпускника городских школ получили высшие баллы сразу по двум дисциплинам единого государственного экзамена. Учащийся лицея № 92 набрал 100 баллов по химии и русскому языку, а выпускник гимназии № 146 — по литературе и русскому языку.

В этом году результаты ЕГЭ в Омске демонстрируют положительную динамику. Всего 27 школьников набрали максимальные 100 баллов по отдельным предметам. Наиболее заметный прогресс зафиксирован по истории: если в прошлом году ни одному выпускнику не удалось достичь высшего результата, то в этом году три школьника из школы № 7 и гимназий № 123 и 146 подтвердили отличный уровень знаний.

«Анализ первых итогов ЕГЭ показывает положительную динамику качества образования в городе. Выпускники показали достойные знания как по точным, так и по гуманитарным наукам», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.

Самые воодушевляющие результаты зафиксированы по русскому языку: максимальный балл получили 12 человек против пяти годом ранее. Среди отличившихся — ученики школ № 55 и 135, лицеев № 92 и 166, а также гимназий № 19, 140 и 146. По литературе 100 баллов набрали семь выпускников, тогда как в прошлом году таких результатов было всего три. Высший балл по химии показали пять омских школьников.

Высокие результаты продемонстрировали и выпускники районов области. Максимальные баллы набрали учащиеся из школ Калачинска, Тюкалинска, Ермака, Центрально-Любинской средней общеобразовательной школы, а также Азовской гимназии, Исилькульского лицея и Петропавловской школы.

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