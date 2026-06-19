В Омске будут судить 19-летнего пособника телефонных мошенников

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Омская прокуратура города направила в суд уголовное дело, заведенное на 19-летнего пособника телефонных мошенников. Юному омичу придется отвечать перед законом за обман пенсионеров на общую сумму более 1,7 миллионов рублей.

Криминальная подработка, которую нашел себе 19-летний омич, значительно испортит ему ближайшие годы — юноша обвиняется в трех преступлениях по очень серьезной статье: мошенничество, совершенное организованной группой с причинением значительного, крупного и особо крупного ущерба. По версии следствия, молодой омич являлся участником организованной группы, занимающейся дистанционными мошенничествами. Выполнял функцию курьера в преступной шайке, он забирал у обманутых омских пенсионеров их накопления, и в последующем передавал денежные средства руководителю организованной группы, оставляя себе небольшой процент.

От противоправных действий указанной преступной группы пострадали 3 жителя города Омска, которые передали курьеру-омичу денежные средства в общей сумме более 1,7 миллионов рублей. Теперь жителя Омска ждет суд и суровое наказание — санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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