Омская телебашня окрасится в красный цвет в День памяти и скорби

Памятные акции пройдут по всей стране Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

22 июня омская телебашня включит тематическую архитектурно-художественную подсветку в День памяти и скорби. Мероприятие приурочено к годовщине начала Великой Отечественной войны.

Подсветка будет работать с 22:00 до 01:00. Башня окрасится в красный цвет, на гранях появятся георгиевские ленты. На медиафасаде отобразятся надписи «22 июня 1941», «День памяти и скорби», «Памяти павших», «Никто не забыт. Ничто не забыто», «Вечная память героям», а также изображения алых гвоздик, свечей и монумента «Родина-мать зовет!». Верх башни стилизуют под Вечный огонь.

Тематические сценарии подсветки также включат на телебашнях и мачтах в других городах России, в том числе в Астрахани, Иркутске, Казани, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Саратове.

Акция направлена на сохранение исторической памяти о событиях 1941 года и чествование подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. Омичам рекомендуют в этот день посетить мемориальные мероприятия и почтить память погибших защитников Родины.

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