Сумму в 300 тысяч рублей готовы платить этим летом омскому директору по маркетингу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самыми престижными по уровню предлагаемой зарплаты в июне в Омской области, стали вакансии на должность директора по маркетингу и бренд-менеджера. Согласно информации портала по поиску работы hh.ru, омским соискателям на эту должность готовы платить по 300 тысяч рублей в месяц.

Согласно анализу уровня предлагаемых в июне зарплат омичам, в число самых высокооплачиваемых вошли должности в сфере топ-менеджмента, а также некоторые рабочие специальности. Первые три позиции в рейтинге заняли профессии бренд-менеджер — омские работодатели предлагают таким специалистам заработную плату на уровне 300 000 рублей, директор по маркетингу и PR — 300 000 рублей и коммерческий директор — 250 000 рублей. Ежемесячной суммой в размере 200 тысяч рублей готовы порадовать в Омске сварщика, геодезиста, сетевой инженера и руководитель отдела аналитики.

Существенные суммы предлагают в июньских вакансиях омичам, имеющим специальность «Машинист» (196 700 рублей), «Прораб» (189 300 рублей) и «Инженер КИПиА» (180 000 рублей). Весьма неплохо в финансовом плане будут чувствовать себя соискатели должностей «Технический писатель» (180 000 рублей), «Главный врач» (175 000 рублей), «Инженер строительного контроля» (167 000 рублей), а также «Бетонщик», «Арматурщик» и «Каменщик» — им предлагается по 170 000 рублей в месяц.

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