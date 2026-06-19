Омским работодателям напомнили о необходимости передачи информации в налоговую

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Срок представления омским работодателями важной информации наступает 25 июня. Государственные и коммерческие организации обязаны сообщить в налоговую об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам.

УФНС России по Омской области напоминает, что срок уплаты налога по уведомлению — 29 июня 2026 года. До 25 июня омские государственные и коммерческие организации должны предоставить в налоговую службу уведомление, в котором должны быть отражены исчисленный НДФЛ с выплаченных физическим лицам доходов за период с 1 по 22 июня 2026 года. Также в ведомстве напоминают, что в случае выплаты доходов физическим лицам в период с 23 по 30 июня текущего года, работодатели обязаны представить еще одно уведомление по НДФЛ — в срок не позднее 3 июля 2026 года. Срок уплаты налога в этом случае — не позднее 6 июля 2026 года. Кроме того, налоговый орган напоминает, что в уведомление, представляемое по сроку 25 июня, работодатели обязаны включить также суммы страховых взносов, исчисленные за май 2026 года, указав код отчетного периода 31/02.

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