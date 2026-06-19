Сотрудницу омского аэропорта загнали в кредиты для возвращения несуществующего перевода

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Об очередной схеме обмана омичей рассказали в омской полиции. На уловку мошенников попала 21-летняя сотрудница омского аэропорта, которая набрала кредитов, чтобы вернуть якобы по ошибке перечисленные на ее счет деньги.

Молодая сотрудница омского аэропорта получила сообщение в мессенджере от неизвестного, что на ее банковский счет ошибочно были переведены 450 тысяч рублей. Омичка уже собралась в банк, чтобы уточнить реальность информации из мессенджера, но ее остановил телефонный звонок от неизвестного. Звонивший убедительно рассказал, что у сотрудников кредитной организации могут возникнуть вопросы о происхождении средств, и поэтому у омички могут возникнуть трудности и неприятности. Девушка поверила незнакомцу, и согласилась с его предложением вернуть деньги самостоятельно. Так как у нее не было на банковской карте столь существенной суммы, она оформила несколько микрокредитов, а все полученные деньги — около 83 000 рублей — перевела на счета, указанные мошенником. Только после совершения перевода она осознала, что стала жертвой обмана.

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