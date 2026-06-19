Омский рыбак похвалился огромным сазаном, пойманным на удочку в водах озера Ик

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП
Огромного сазана, весом в 8 килограммов, удалось добыть омскому рыбаку. Удачная водная охота произошла на одном из трех Больших Крутинских озер.
«Озеро Ик, вес 8 килограммов. Закормил место вечером, через час приплыл на точку, и поймал вот такое чудо!», — сообщил автор поста в паблике «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте».
Правдивость своего сообщения омич подтвердил соответствующей фотографией огромной рыбины. В комментариях омские рыбаки не скупились на похвалы в адрес коллеги, при этом сообщая, что поймать крупного сазана в озере ИК очень трудно. Комментирующие посетовали, что все три озера входящие в экосистему знаменитых Больших Крутинских озер — Ик, Салтаим и Тенис — в последние годы буквально захватили браконьеры, ставящие там сети. И поэтому поймать такого красавца — это редкая и большая удача.
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