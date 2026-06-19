Два отложили, один отменили: самолеты из Омска опять летят по «хромающему» графику

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Очередные проблемы с вылетом регистрирует сегодня, 19 июня, онлайн-табло омского аэропорта. Совсем не повезло пассажирам московского рейса, и долгая по времени дорога ждет вылетающих в Санкт-Петербург.

В аэропорту города Омска сегодня регистрируются очередные проблемы с вылетом. Отменен рейс DP6522 авиакомпании «Победа», который должен был вылететь сегодня в 5 утра в Москву. Перенесен почти на 3 часа — с 7:50 до 10:25 — рейс в Казань, выполняемый авиакомпанией «Икар». И совсем непростое воздушное путешествие ждет пассажиров двух рейсов, вылетающих сегодня в Санкт-Петербург: самолет авиакомпании «Северный ветер» задерживается с вылетом на 8 часов — с 8:45 до 16:45, а еще один вечерний рейс этой же авиакомпании в Северную столицу перенесен уже на завтра — с 19:20 19 июня до 00:40 20 июня. Ранее КП-Омск сообщала, что вчера, 18 июня, рейсы между Омском и Москвой также отменили. Причиной стала атака вражеских БПЛА на столицу России.

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