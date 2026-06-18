Рейсы между Омском и Москвой отменили из-за атаки БПЛА

Фото: пресс-служба омского аэропорта имени Д. М. Карбышева

В четверг, 18 июня, в расписании омского аэропорта произошли изменения. Были отменены рейсы «Аэрофлота» SU1688 из Москвы и SU1689 в Москву со временем вылета 9:45 и 17:15. Данную информацию отобразили онлайн-табло местой воздушной гавани и в Шереметьево.

Фото: портал омского аэропорта имени Д. М. Карбышева

Напомним, ранее мы писали, что из-за атак беспилотников четыре самолета, следовавшие из Омска в столицу, перенаправили на запасные аэродромы в Нижний Новгород, Чебоксары и Санкт-Петербург. Задержки затронули и другие направления. Так, рейс в Сочи отправился в 16:15 вместо 9:25, в Санкт-Петербург — в 10:22 вместо 7:05.

Еще один рейс в Сочи перенесли с 7:10 на 4:10 пятницы, 19 июня. Другой борт улетит в Санкт-Петербург не сегодня в 20:00, как планировалось, а завтра в 4:45.

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