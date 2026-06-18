На омских остановках появятся онлайн-табло

18 июня состоялось очередное заседание комитета по транспортной инфраструктуре омского горсовета. Депутаты поддержали идею оснастить муниципальные остановки электронными табло.
На экраны будут выводить информацию о движении машин, а также рекламу. Ее формат и условия предстоит определить властям. Конкурс на право размещения устройств пройдет 29 июня. Все 14 лотов уже опубликованы, заявки поданы.
«Порадовало и то, что на основных магистралях старые бетонные бордюры меняют на новые — гранитные. Это не только делает город более красивым, современным и привлекательным для жителей, но и значительно повышает долговечность элементов», — сказал председатель комитета Юрий Арчибасов.
Напомним, по состоянию на 18 июня 2026 года в черте Омска насчитывается 112 остановочных комплексов.
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