В Омске на 22 июня запланировали памятные акции

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стала известная программа (0+), подготовленная ко Дню памяти и скорби в 2026 году. Омские власти сообщили, что тематические мероприятия состоятся в понедельник, 22 июня, в Ленинском округе.

В 11 часов утра на улице Гуртьева горожане возложат цветы и венки у стелы, увековечивающей память воинов-земляков. Патриотическая встреча «Этот день не забыть никогда» пройдет в 12:00 в Доме культуры «Железнодорожник». Адрес: улица 6-я Станционная, 31. Параллельно будет идти торжественный митинг — его организуют в сквере «Солдатам Отечества» в мкрн Входной.

На 15:00 запланирована акция «Цветы и порох» с возложением цветов к памятному знаку у дома №117/1 на улице Воровского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ГАУ состоялся патриотический праздник «Сила Победы»

Волонтеры отправили бойцам СВО более 200 посылок

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru