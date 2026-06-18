В Омске на 22 июня запланировали памятные акции

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Стала известная программа (0+), подготовленная ко Дню памяти и скорби в 2026 году. Омские власти сообщили, что тематические мероприятия состоятся в понедельник, 22 июня, в Ленинском округе.
В 11 часов утра на улице Гуртьева горожане возложат цветы и венки у стелы, увековечивающей память воинов-земляков. Патриотическая встреча «Этот день не забыть никогда» пройдет в 12:00 в Доме культуры «Железнодорожник». Адрес: улица 6-я Станционная, 31. Параллельно будет идти торжественный митинг — его организуют в сквере «Солдатам Отечества» в мкрн Входной.
На 15:00 запланирована акция «Цветы и порох» с возложением цветов к памятному знаку у дома №117/1 на улице Воровского.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ГАУ состоялся патриотический праздник «Сила Победы»
Волонтеры отправили бойцам СВО более 200 посылок
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru