Омские волонтеры отправили бойцам СВО более 200 посылок

В четверг, 18 июня, из Омска ушла вторая партия гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба минтруда региона.
Необходимые бойцам вещи собрали в рамках патриотической акции «Подарок солдату-победителю». Она стартовала еще в апреле, тогда на СВО передали около сотни коробок с «гуманитаркой». На этот раз удалось сформировать для земляков более двухсот посылок. В сборе участвовали ветераны «Боевого братства», студенты вузов и ссузов, представители молодежных советов местных организаций.
Были заготовлены окопные свечи, гигиенические наборы, продукты питания, медицинские препараты. Солдаты также получат бумажные весточки из дома — письма и открытки. Груз передадут в казачью разведывательно-штурмовую бригаду «Сибирь».
Ранее мы писали, что Росздравнадзор передал три машины бойцам спецоперации.
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