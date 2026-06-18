Омские спасатели вынесли из огня котенка и газовый баллон

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Днем 14 июня в цехе по изготовлению масла из семян в Советском округе Омска вспыхнуло помещение. Стихия уничтожила жмых, повредила стены и внутреннюю отделку на 20 м². Работники покинули здание самостоятельно. 17 спасателей, прибывшие на место, тушили огонь при помощи 5 спецмашин. Из воспламенившегося объекта извлекли котенка. Об этом региональное ГУ МЧС сообщило 18 июня.

«Мы сформировали четыре звена газодымозащитников, работали попеременно. Здание, представляющее собой бетонную постройку вытянутой формы, имело очаг возгорания примерно в центральной части. Одни огнеборцы приступили к разведке, в это же время другие начали тушить жмых», — рассказывает помощник начальника караула пожарно-спасательной части №6 Александр Моргун.

В одном из складов обнаружили газовый баллон, его вынесли в безопасное место. В другой части цеха под бочками нашли серого котенка. Когда он пришел в себя, попытался убежать.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

«Быстро достали его и вынесли на улицу. Сначала нам показалось, что он потерял сознание от дыма. Мы попытались оказать первую помощь: дали подышать воздухом из дыхательного аппарата, предлагали воду, но котенок не пил. Понятно, что он было в шоке и надышался дымом. Животному очень повезло, что оно находилось недалеко от выхода. Заголосил котенок, видимо, когда мы открыли вторую дверь для проветривания, и пошел сильный жар», — поделился пожарный Сергей Янко.

Для мужчины этот выезд стал первым опытом работы в газодымозащитной службе. Котенка спасатель назвал Дымком и забрал домой. Малыш пока еще диковат, отказывается от еды и царапается. Постепенно учится доверять новому хозяину.

Ранее мы писали, что огонь уничтожил дачные дома и хозпостройку в садоводстве.

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