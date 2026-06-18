Омские заемщики увеличили объем ипотечных заявок на 47%

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года омичи оформили на 47% больше ипотечных кредитов, чем в прошлый аналогичный период. Общее число сделок с недвижимостью прибавило 39%. Статистику привел Росреестр.

Всего за последний весенний месяц были зарегистрированы 1 433 заявки на жилищные кредиты. Одновременно местные жители 27,5 тысячи раз запросили различные операции с недвижимостью, что на 39% превысило показатель мая 2025 года.

Повышенный интерес зафиксирован и к сегменту новостроек. Загородные дома и квартиры в строящихся многоэтажных зданиях по ДДУ покупали на 22% чаще, чем в мае прошлого года.

Ранее мы писали, что в Омске на 40% вырос спрос на банные комплексы.

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