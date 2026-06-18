Суд заключил под стражу омича за стрельбу по соседям и полицейским

18 июня объединенная пресс-служба судов Омской области сообщила, что под стражу заключен 63-летний стрелок. Речь идет о фигуранте, которого обвинили в покушении на убийство соседей и нападении на полицейских в селе Большие Уки.
Преступление было совершено в ночное время во вторник, 16 июня. По версии следствия, пьяный сибиряк несколько раз выстрелил из охотничьего карабина по окнам соседей, с которыми конфликтовал. Когда на место инцидента прибыла полиция, мужчина начал палить по двум сотрудникам МВД.
«С учетом представленных материалов и данных о личности суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО», — сказано в сообщении.
Решение еще не вступило в силу.
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