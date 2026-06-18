Омский бизнесмен будет поставлять бинокли в Белоруссию

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 16 июня в Минске и Бресте работает омская бизнес-миссия, проводимая областным Центром поддержки экспорта. Одним из ее итогов уже стало

соглашение нашего предпринимателя Игорь Зубенко с белорусской компанией на поставку больших туристических биноклей.

Предприятие Зубенко производит стационарные бинокли для парков, набережных, заповедников и туристических площадок.

Глава Центра поддержки экспорта Омской области Светлана Утюганова отметила, что ранее поставки этих товаров в Белоруссию носили единичный характер, а теперь уже это полноценное сотрудничестве. Именно благодаря бизнес-миссии.

Бинокли оснащены автофокусом, антивандальной защитой и модулем для приема платежей. Продукция Зубенко уже успешно работает в Омске и Казахстане, различных российских городах, например, в Екатеринбурге.

Ранее мы сообщали, как из Омской области в Китай идут поставки кормов и добавок.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru