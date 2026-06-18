20 тонн комбикорма застряли на границе с Омской областью

Фото: Управление Россельхознадзора по Омской области

Партия животноводческого корма весом 20 тонн не попадет в Казахстан — омские инспекторы Россельхознадзора задержали фуру из-за разночтений в ветеринарном сертификате. Вместо фактического государственного номера грузовика в бумагах значился совсем иной, что лишило перевозку юридической чистоты.

Инцидент произошел 17 июня на автомобильном пункте пропуска «Черлакский», расположенном на границе с Казахстаном. Сотрудники территориального управления Россельхознадзора по Омской области остановили большегруз, следовавший из России в соседнюю республику. В кузове находилось 20 тонн комбикорма — продукции, подлежащей строгому ветеринарному контролю.

При сверке сопроводительных документов специалисты обнаружили несоответствие: номер транспортного средства, указанный в ветеринарном сертификате, не совпадал с номером на регистрационных знаках прибывшей машины. Такое расхождение делает невозможным идентификацию конкретной перевозки и отслеживание происхождения груза, что является грубым нарушением действующих правил оформления подконтрольных товаров.

Реагируя на выявленное нарушение ветеринарного законодательства, инспекторы приняли решение задержать груз до выяснения всех обстоятельств. В отношении перевозчика был составлен протокол об административном правонарушении и выписан штраф. Сам комбикорм не допущен к вывозу за пределы России — его дальнейшая судьба будет определяться в соответствии с предписаниями надзорного ведомства. Подобные меры направлены на защиту животноводства обеих стран от потенциально опасных кормовых добавок и болезней, которые могут передаваться через нелегально ввозимую продукцию.

Ранее КП-Омск сообщала, что партию черешни весом в 19 тонн не пустили в Омскую область из Казахстана

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