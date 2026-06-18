Омский суд обязал соцфонд назначить выплату многодетной матери

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Оконешниковского района Омской области защитила в суде право многодетной женщины на ежемесячное пособие. Оно полагается в связи с рождением и воспитанием детей. Новость ведомство сообщило 18 июня.

Сельчанка обратилась в территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования в феврале 2026 года. Сотрудники отказали в назначении выплаты, сославшись на отсутствие дохода у мужа и недостаточность оснований для присвоения статуса многодетной.

Надзорный орган проверил доводы заявительницы и подал иск с требованием обязать СФР начислить пособие с момента первоначального обращения. Суд полностью удовлетворил требования, восстановив нарушенные социальные права женщины.

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