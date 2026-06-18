Сели в другом городе: у Омска нарушилось авиасообщение с двумя столицами и Сочи

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 18 июня, пассажиры четырех самолетов, направлявшихся из Омска в столицу, не смогли добраться до пункта назначения в запланированное время. Из-за атаки беспилотников самолеты были вынуждены уйти на другие аэродромы.

Два лайнера — один принадлежащий «Аэрофлоту» и один борт «Уральских авиалиний» — были перенаправлены в аэропорт Нижнего Новгорода. Еще один самолет совершил посадку в Чебоксарах, а рейс SU 1637 «Аэрофлота» ушел на запасной аэродром в Санкт-Петербург. Кроме того, вылет рейса SU 1689 (также «Аэрофлот») из Омска в Москву и вовсе отменили.

Масштабные задержки рейсов коснулись и других направлений: Сочи и Санкт-Петербурга. Так, борт авиакомпании «Северный ветер» вместо запланированных 9:25 вылетел в Сочи только в 16:15. Самолет «Аэрофлота» на Санкт-Петербург вылетел в 10:22 вместо 7:05.

Почти на сутки, с 7:10 сегодняшнего дня до 4:10 завтрашнего, отложен рейс на Сочи авиакомпании «Россия». Также, судя по данным онлайн-табло омского аэропорта, не вылетит вовремя запланированный на 20:00 рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Северный ветер». Он задержан до 4:45 завтрашнего дня.

Ранее КП-Омск сообщала, что в Омской области стартовала выборная кампания в Заксобрание

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