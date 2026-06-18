Фото: Кирилл Янчицкий.

В Омской области 18 июня дали старт избирательной кампании по выборам депутатов регионального Заксобрания. Решение на эту тему приняло само ЗС на своем заседании в четверг.

Выборы назначены на единый день голосования 20 сентября текущего года.

Избрать в новый состав областного парламента снова предстоит 44 депутата. Из них 22 определятся по одномандатным избирательным округам, а 22 по партийным спискам, в зависимости от того, сколько получит голосов та или иная партия.

Полномочия по организации и проведению выборов снова получила Избирательная комиссия Омской области.

«Сегодня дан старт региональной избирательной кампании. С этого дня начинаются все избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области», — привела цитату председателя избиркома Ивана Ходакова пресс-служба комиссии.

Самая актуальная информация о выборах будет обновляться на сайте Облизбиркома.

Добавим, выборы в Госдуму в регионе также пройдут 20 сентября.

Ранее мы писали о попытке депутата Госдумы Оксаны Фадиной добиться для омского метро шанса на достройку.

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