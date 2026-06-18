В Омске в окрестностях вокзала прошла проверка тревожных сирен

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омске 18 июня в районе железнодорожного вокзала и других точках Ленинского округа рядом в течение некоторого времени ревели сирены. Местные жители не понимали причину их работы.

Одновременно в соцсетях был и комментарий жительницы Московки (также в Ленинском округе) об отключениях электричества:

«У нас на Московке и свет отключали, и связь пропадала».

Пресс-служба губернатора и облправительства пояснила СМИ, тревога была не боевой, так специалисты ГО проверяли саму работоспособность систем оповещения.

Ранее мы писали о памятке от регионального УФСБ, рекомендующей правила поведения при налете дронов.

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