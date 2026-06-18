Омский сельхоз кооператив выпускал молочку с кишечной палочкой и дрожжами

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Региональное управление Россельхознадзора подвело итоги проверки омских предприятий, специализирующихся на производстве пищевой продукции. В документации ряда предприятий выявлены грубые несоответствия, а лабораторные исследования образцов показали присутствие опасных микроорганизмов в твороге, кефире и сливочном масле. В итоге надзорный орган временно приостановил действие 12 деклараций, аннулировал 13.

Например, претензии возникли к продукции сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Тюкалинский хлеб». В ходе проверки в образцах творога, сливочного масла, кефира и ряженки, выпускаемых этим предприятием, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и дрожжевые грибки — их наличие не допускается техническими регламентами Таможенного союза. По данным ЕГРЮЛ, кооператив расположен в селе Сажино Тюкалинского района. Это предприятие, работающее с 2007 года, специализируется на выпечке хлеба, производстве мясных и молочных продуктов, а также выращивании зерновых. Председателем кооператива является Автандил Гвенетадзе.

Как пояснили в ведомстве, решения о приостановке действия деклараций были приняты сразу после получения протоколов испытаний. Производителям предписали разработать планы корректирующих мероприятий, направленных на устранение причин, которые привели к выпуску некачественной и потенциально опасной продукции. В надзорном управлении уточнили, что после того, как предприятия выполнили все необходимые процедуры и представили документальные подтверждения исправления ситуации, действие ранее приостановленных деклараций было возобновлено.

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