Фарм-клуб омского «Авангарда» полностью сформировал тренерскую бригаду

Фото: ХК «Авангард»

Пресс-служба фарм-клуба «Авангарда» в ВХЛ сообщила о том, что тренерский штаб команды теперь полностью сформирован. Помимо главного тренера в него вошли пять человек.

Напомним, о том, что все прежние тренеры «Омских Крыльев» ушли, а главным наставником стал Виталий Черночуб, мы уже сообщали. Ранее он тренировал омскую команду МХЛ.

Таким образом, тренером команды по работе с защитниками и меньшинству стал Андрей Евстафьев, тренером по нападающим и большинству Руслан Шайхулов, с вратарями будет работать Антон Шустов, тренер по ОФП теперь Егор Евстафьев, тренер-видеоаналитик — Алексей Низовцев. Во многом эти специалисты ранее также работали именно в «Омских Ястребах».

А Андрей Евстафьев тренерскую карьеру начал в команде «Сибирские Снайперы» в 2009 году, в 2021-м вошел в штаб Черночуба. А во второй половине сезона-2024/2025 он уже был и.о. главного тренера «Омских Крыльев», а далее вернулся в расположение «ястребов» для участия в плей-офф.

«Приветствует полностью обновленный тренерский штаб «Омских Крыльев» и желаем продуктивной работы», — отметили в клубе.

Ранее также мы писали, каким будет календарь «Авангарда» в регулярном чемпионате-2026/27.

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