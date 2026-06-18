Партию черешни весом в 19 тонн не пустили в Омскую область из Казахстана

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Омские таможенники не допустил ввоз 19 тонн черешни из Казахстана с недействительными документами. Груз возвращен в Казахстан, а предприниматель, пытавшийся завести в Омскую область нелегальный товар, оштрафован.

Совместными усилиями сотрудников омской таможни и местного Россельхознадзора был предотвращен ввоз на территорию Омской области сомнительного груза: 19 тонн черешни из Казахстана. Предпринимателя, пытавшегося ввезти ягоду через ФКП «Черлакский», задержали 16 июня. Причиной повышенного внимания омичей к казахской черешне, стал недействительный фитосанитарный сертификат.

В Управлении Россельхознадзора по Омской области отметили, что черешня является продукцией с высоким фитосанитарным риском: она может быть заражена опасными вредителями, такими как восточная плодожорка, средиземноморская плодовая муха и другие карантинные организмы, способные нанести ущерб садоводству и сельскому хозяйству региона. По итогу проверки, груз возвращен в Казахстан, а перевозчик — оштрафован по ст. 10.2 КоАП РФ.

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