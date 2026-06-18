В Омске принимается закон о запрете продажи несовершеннолетним бензина и дизтоплива

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Омская прокуратура отчиталась об инициативе своих сотрудников, которую поддержали сегодня, 18 июня, депутаты Законодательного Собрания Омской области. Инициатива представляет собой жесткий запрет на розничную продажу несовершеннолетним жителям региона бензина и дизтоплива. Депутаты одобрили предлагаемую меру.

«Депутатами Законодательного Собрания Омской области, 18 июня 2026 года, в первом чтении принят законопроект, подготовленный прокуратурой Омской области и устанавливающий запрет для розничной продажи несовершеннолетним, не имеющим права управления транспортными средствами, бензина и дизельного топлива», — говорится в сообщении официального МАХ-канала прокуратуры Омской области.

В ведомстве объяснили необходимость принятия этого законопроекта существенным ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних — с 39 в 2024 году, до 82 в 2025 году.

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