В Омске активно, но пока безуспешно ищут в завозимых дынях опасную африканскую муху

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщает о проведенной проверке завозимых сезонных фруктов на территории региона. С начала текущего года по состоянию на 16 июня специалисты исследовали более 200 тонн свежих дынь, импортированных из Узбекистана и Казахстана.

В ведомстве отметили, что р результате проведенных энтомологических и гербологических экспертиз, карантинных для России организмов не выявлено. Также сотрудники омского Россельхознадзора рассказали о том, что они пытаются найти в завозимых партиях дынь опасного вредителя бахчевых культур — африканскую дынную муху. По мнению специалистов ведомства, основная опасность дынной мухи заключается в ее высокой плодовитости, она поражает около 125 видов растений семейства тыквенных и способна уничтожить от 70 до 100% урожая, которые выращивают омские садоводы.

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