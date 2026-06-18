На омской железнодорожной станции сошел с рельсов тепловоз

Фото: официальный МАХ-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Омская транспортная прокуратура проводит расследование факта схода с пути тепловоза на станции Московка. Происшествие случилось вчера, 17 июня. Виновником жд-аварии стал машинист локомотива, проехавший стрелку на запрещающий сигнал семафора.

Под уголовную статью 263 УК РФ попал омский машинист тепловоза, допустивший сход с рельсов своего транспорта. По предварительным данным, авария произошла 17 июня, на стрелочном переводе у станции «Московка» Западно-Сибирской железной дороги. Следствием установлено, что машинист допустил проезд своего транспортного средства на запрещающий сигнал семафора, в следствии чего произошел сход трех колесных пар тепловоза без опрокидывания. Следователем Омского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омский кларнетист получит 240 тысяч рублей от Правительства России

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru