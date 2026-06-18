С велосипеда в больницу: школьник на двухколесном транспорте нарушил ПДД и был сбит

Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Омская полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП, в котором пострадал омский школьник. 14-летний был сбит автомобилем вчера, 17 июня, на пешеходном переходе в районе улицы Яковлева.

Вчера в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с участием юного велосипедиста. В ходе выяснения обстоятельств происшествия, сотрудники полиции установили, что школьник на двухколесном транспорте пресекал проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Происшествие с участием юного велосипедиста и автомобиля «Субару Форестер» случилось в районе дома № 47-а, по улице Яковлева. В Госавтоинспекции отметили, что последствия аварии были серьезные: 14-летнему школьнику понадобились услуги скорой медицинской помощи.

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