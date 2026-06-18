Мы расторопные: 80% омичей успевают на работе сделать все запланированные дела

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Большинство трудоустроенных омичей успевают за рабочий день сделать все запланированные дела. Об этом сообщили 80% работающих жителей региона, отвечая на вопрос портала по поиску работы SuperJob.

Из конкретных специалистов, расторопно справляющихся со своими ежедневными обязанностями, лидируют PR-менеджеры, системные администраторы и медицинские сестры — по данным опроса, 88% представителей этих специальностей успевают за 8 часов рабочего времени выполнить все профессиональные задачи. Такие же высокие показатели демонстрируют омские администраторы и экономисты (по 84%), секретари и продавцы (по 83%), водители (82%), и менеджеров по работе с клиентами (по 81%). А вот аналитики (70%), дизайнеры и эйчары (по 74%), инженеры и кладовщики (по 77%), а также IT-специалисты (78%) реже других сообщают, что укладываются в рабочий график.

Однако, в трудовой жизни региона есть и откровенные аутсайдеры: 14% омичей заявили, что не справляются за день с поставленными задачами. Причинами своей «заторможенности» они считают следующие обстоятельства: «Коллеги постоянно отвлекают», «Чем больше делаешь, тем больше задач дают в следующий раз. Это выматывает», «Всегда появляются более срочные задачи».

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