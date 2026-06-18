Пьяные водители и дистанционные мошенники нарушали закон за сутки в Омске

Всего за сутки было зафиксировано свыше 2 тысяч обращений в органы полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в дежурные части Омской области поступило две тысячи девятнадцать сообщений и заявлений о происшествиях. По результатам проверок возбуждено пятьдесят одно уголовное дело, большая часть которых раскрыта. По подозрению в совершении преступлений задержаны тридцать два человека.

За смену поступило тринадцать заявлений о кражах, пять из них раскрыто по горячим следам. На территории региона зарегистрировано девять фактов дистанционных хищений. В отдел полиции Любинского района обратился пятидесятидевятилетний житель села Тавричанки. Мужчина пояснил, что в сети Интернет искал объявления о продаже двигателя на свой автомобиль.

В результате поиска на одном сайте сельчанин оставил свои контактные данные, после чего ему перезвонили неизвестные и предложили оформить доставку запчастей из-за рубежа. Мужчина согласился и перевел восемьдесят две тысячи рублей на указанный собеседником счет. Продавец обещал, что после прохождения товаром таможенного контроля отправит трек-номер. Однако спустя две недели перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело, принимаются меры к розыску злоумышленников.

Кроме того, за сутки стражи порядка пресекли семьсот двадцать семь административных правонарушений, в том числе пятьсот семьдесят три нарушения Правил дорожного движения. За управление автотранспортом в состоянии опьянения задержаны четырнадцать человек.

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